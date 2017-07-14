SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Американская частная компания SpaceX в 2018 году планирует занять более 60% коммерческого рынка пусковых услуг, оставив России менее 10%, говорится в тексте выступления старшего вице-президента компании SpaceX Тима Хьюза перед подкомитетом по космосу, науке и технологиям комитета по торговле, науке и технологиям Сената США.

Согласно представленному им в докладе графику, основанном на прогнозах компании, в этом году она займет около 45% рынка коммерческих пусков, 40% - европейский оператор Arianespace, доля России составит 15%. В 2018 году SpaceX рассчитывает занять 65% рынка коммерческих пусков, 30% будет за Европой и менее 10% - за Россией.

По словам Хьюза, если сейчас компания SpaceX прилагает усилия, чтобы проводить пуски раз в две недели, то на 2018 год запланирован еще более высокий темп работы. "В настоящее время SpaceX имеет около 70 миссий в пусковом манифесте, что составляет более $10 млрд в виде подписанных контрактов для разнообразного и увеличивающегося количества клиентов, таких как NASA, Минобороны США, коммерческие спутниковые операторы и иностранные правительства", - говорится в его докладе.

"До выхода SpaceX на коммерческий рынок пусковых услуг с ракетой Falcon 9 США уступали этот рынок Франции (Arianespace - прим. ТАСС) и России, и американские компании не осуществляли коммерческие запуски на геопереходные орбиты с 2009 года. SpaceX вернул этот многомиллиардный долларовый рынок обратно в США", - подчеркнул Хьюз.

Ранее отдел коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США в своем докладе за 2016 год сообщил, что доход США от коммерческих космических запусков в прошлом году оказался в девять раз больше, чем России: США осуществили 11 коммерческих пусков, Европа - восемь, на Россию пришлось два таких старта, что позволило им получить доход в размере $1,185 млрд, $1,152 млрд и $130 млн соответственно.

Согласно документу, американские провайдеры начали "отрезать" долю коммерческих пусков, занятых их российскими коллегами начиная с 2014 года. В документе поясняется, что это связано с рядом факторов, среди которых как выход на рынок пусковых услуг SpaceX с низкой ценой пуска ракеты Falcon 9, так и проблемы контроля качества выпускаемой продукции в российской космической отрасли, вылившиеся в аварии, побудившие заказчиков начать искать альтернативу в лице той же SpaceX.

Как сообщалось ранее, Роскосмос принимает меры по удержанию позиций на рынке пусковых услуг. Космический центр им. Хруничева предложил заказчикам укороченную и более дешевую версию ракеты-носителя "Протон" - "Протон Средний". Вместо ракеты "Зенит", собирающейся на Украине, Россия планирует разработать новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5". Помимо этого, для объединения усилий российских пусковых операторов создана компания "Главкосмос пусковые услуги", которая будет заниматься проведением пусков российских ракет "Союз" и "Днепр" (конверсионная версия ракеты РС-20) с российских космодромов.