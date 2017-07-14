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Роскосмос через два года начнет подготовку к полету на Марс

Космос
14 июля, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В госкорпорации отметили, что будут рады, если к процессу подготовки присоединится NASA

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Роскосмос в 2019 году начнет подготовку к полету на Марс и приглашает присоединиться к ней NASA, сообщает пресс-служба госкорпорации.

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"Говорить, что в 2025-м или в 2030 году люди полетят на Марс, по меньшей мере рано. Роскосмос идет через отработку технологий на Луне: взлет, посадка, межпланетный перелет, защита от радиации, процессы в организме человека. Кроме того, прежде чем отправлять человека на Марс, надо многое отработать с помощью "автоматов". И Роскосмос реализует эту программу, она стартует в 2019 году", - говорится в сообщении госкорпорации, где также отмечается, что в Роскосмосе будут рады присоединению к программе партнеров по NASA.

Так в Роскосмосе прокомментировали заявление главы подразделения NASA по пилотируемым полетам Билла Герстенмайера о том, что при настоящем финансировании NASA не сможет отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах.

"Задача полета на Марс не столько финансовая, сколько техническая, здесь есть огромные проблемы и вызовы, которые стоят перед учеными и инженерами. На данном этапе технологического развития мы их еще не решили. Ключевые вопросы при полете на Марс - это обеспечение радиационной безопасности членов экипажа космического корабля и средства доставки космонавтов на Красную планету. Пока эти задачи не решены, и NASA это понимает", - заявили в Роскосмосе.

При этом не поясняется, какая программа начинается в 2019 году. По планам Роскосмоса, в этом году на Луну должна быть отправлена первая из череды российских лунных станций ("Луна-25"). В рамках миссии ученые и инженеры планируют вновь отработать технологию автоматической посадки на Луну, поскольку последняя отечественная лунная миссия была отправлена в 1976 году.

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