Роскосмос через два года начнет подготовку к полету на Марс

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Роскосмос в 2019 году начнет подготовку к полету на Марс и приглашает присоединиться к ней NASA, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Говорить, что в 2025-м или в 2030 году люди полетят на Марс, по меньшей мере рано. Роскосмос идет через отработку технологий на Луне: взлет, посадка, межпланетный перелет, защита от радиации, процессы в организме человека. Кроме того, прежде чем отправлять человека на Марс, надо многое отработать с помощью "автоматов". И Роскосмос реализует эту программу, она стартует в 2019 году", - говорится в сообщении госкорпорации, где также отмечается, что в Роскосмосе будут рады присоединению к программе партнеров по NASA.
Так в Роскосмосе прокомментировали заявление главы подразделения NASA по пилотируемым полетам Билла Герстенмайера о том, что при настоящем финансировании NASA не сможет отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах.
"Задача полета на Марс не столько финансовая, сколько техническая, здесь есть огромные проблемы и вызовы, которые стоят перед учеными и инженерами. На данном этапе технологического развития мы их еще не решили. Ключевые вопросы при полете на Марс - это обеспечение радиационной безопасности членов экипажа космического корабля и средства доставки космонавтов на Красную планету. Пока эти задачи не решены, и NASA это понимает", - заявили в Роскосмосе.
При этом не поясняется, какая программа начинается в 2019 году. По планам Роскосмоса, в этом году на Луну должна быть отправлена первая из череды российских лунных станций ("Луна-25"). В рамках миссии ученые и инженеры планируют вновь отработать технологию автоматической посадки на Луну, поскольку последняя отечественная лунная миссия была отправлена в 1976 году.