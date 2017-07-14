Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Все 73 космических аппарата, которые были запущены в пятницу с космодрома Байконур, успешно выведены на целевые орбиты, сообщает Роскосмос.
"Разгонный блок "Фрегат" успешно завершил все этапы программы выведения космического аппарата "Канопус-В-ИК" и 72 малых спутников на целевые орбиты", - говорится в сообщении.
Запуск космических аппаратов состоялся 14 июля 2017 года в 9:36 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а". Это был рекордный по количеству одновременно запущенных спутников старт с российского космодрома.
После завершения программы полета разгонный блок "Фрегат" был сведен с орбиты и затоплен в несудоходной части Индийского океана примерно в 18:18 мск.