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Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск

Космос
14 июля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Запуск состоялся 14 июля с Байконура. Он стал рекордным для российского космодрома по количеству одновременно запущенных спутников

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Все 73 космических аппарата, которые были запущены в пятницу с космодрома Байконур, успешно выведены на целевые орбиты, сообщает Роскосмос.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно завершил все этапы программы выведения космического аппарата "Канопус-В-ИК" и 72 малых спутников на целевые орбиты", - говорится в сообщении.

Запуск космических аппаратов состоялся 14 июля 2017 года в 9:36 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а". Это был рекордный по количеству одновременно запущенных спутников старт с российского космодрома.

После завершения программы полета разгонный блок "Фрегат" был сведен с орбиты и затоплен в несудоходной части Индийского океана примерно в 18:18 мск.

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