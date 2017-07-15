Россия отложила научную миссию к Юпитеру и сосредоточится на исследовании Венеры

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия временно отказалась от исследования спутников Юпитера с помощью межпланетных станций и сосредоточит внимание на исследовании поверхности Венеры, сообщил в интервью ТАСС директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН Лев Зеленый.

"К сожалению, из-за ограниченности средств нам пришлось делать выбор между Венерой и Юпитером. В итоге мы пока отказались от планов по исследованию системы Юпитера и его спутников, хотя разрабатывали планы посадки космического аппарата на Европу или Ганимед", - рассказал ученый.

По его словам, помимо финансовой стороны вопроса реализации этих планов помешал высокий уровень радиации в районе Юпитера. "Нам стало понятно, что с имеющейся в нашем распоряжении электроникой работать там будет слишком сложно", - пояснил он.

Исследование Венеры

Свое основное внимание после 2025 года Россия сосредоточит на исследовании Венеры. Сотрудничать в этом направлении согласились ученые из США, с которыми у российских специалистов проходят регулярные встречи.

"Американцы финансируют пока только бумажные работы, поездки своих специалистов в Россию. Мы тоже пытаемся получить на проект какое-то финансирование. Проект прописан в Федеральной космической программе, но в связи с тем, что он запланирован к реализации после 2025 года, финансирования на него в ближайшие годы нет даже в небольшом объеме", - пояснил Зеленый.

В то же время, по его словам, к концу 2018 года, когда подойдет к концу срок совместной проработки проекта, нужно будет найти финансирование на следующий этап работ.

Ранее сообщалось, что запуск орбитального и посадочного модулей миссии "Венера-Д" предварительно планируется на 2026 год. Объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей России и США, была создана в 2013 году, но в 2014-м ее работа была приостановлена, а возобновилась в 2015 году. Задачи группы - определение научных целей изучения Венеры и проработка возможной миссии к планете на базе российского проекта "Венера-Д" с потенциальным вкладом NASA.