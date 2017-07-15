Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Запуск к Луне российских аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" отложили на год

Космос
15 июля, 10:07 UTC+3 МОСКВА 15, июля. /ТАСС

В РАН обосновали решение тем, что лунной программе в 2020 году необходимо взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта "ЭкзоМарс"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оправка к Луне орбитального аппарата в рамках миссии "Луна-26" перенесена с 2020-го на 2021 год, а посадочного аппарата "Луна-27" - с 2021-го на 2022 год, сообщил в интервью ТАСС директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН Лев Зеленый.

Интервью

Лев Зеленый

Вице-президент РАН: сроки реализации лунной программы сдвинулись ради проекта "ЭкзоМарс"

Перейти в раздел Интервью

"Посадочная станция "Луна-25" отправится в 2019 году. На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта "ЭкзоМарс". Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит. По нашим текущим планам, следующие этапы запланированы на 2021-й и 2022 год, мы боремся, чтобы эти сроки не ушли дальше", - сказал он.

"ЭкзоМарс" - совместный российско-европейский проект по исследованию Марса. Первый этап был реализован в 2016 году, когда к планете был отправлен европейский зонд. В 2020 году планируется реализация второго этапа, когда российское НПО имени С. А. Лавочкина должно создать посадочный модуль, а Европейское космическое агентство - марсоход. Также НПО имени С. А. Лавочкина разрабатывает все российские лунные аппараты.

Предыдущие планы

Согласно Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, целью проекта "Луна-25" станет запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского. Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году. Тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю.

После этого планировалось, что в 2020 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат "Луна-26". Он будет примерно год работать на окололунной круговой полярной орбите высотой 200 км. Аппарат будет собирать и передавать на Землю информацию с посадочной станции. Также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.

В 2021 году на южный полюс спутника Земли должен был полететь посадочный аппарат "Луна-27" с криогенной глубинной бурильной установкой. Он будет оснащен системой, которая позволит до трех километров повысить точность посадки. Ранее стало известно, что Россия отказалась от создания дублирующего аппарата для миссии "Луна-27".

В рамках четвертого этапа в 2024 году планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-28". Станция будет иметь грунтозаборное устройство, средства термостатирования образцов и систему доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
2
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
3
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
4
Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару
5
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
"Русские витязи" выступят в Белгороде на акции по набору контрактников в ВКС
Темы дня
Реклама