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Работу космического телескопа "Спектр-Р" продлили до 2019 года

Космос
16 июля, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

Это стало возможно в результате корректировки орбиты

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Макет аппарата "Спектр-Р"

Макет аппарата "Спектр-Р"

© Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты НПО имени Лавочкина скорректировали орбиту российского космического телескопа "Спектр-Р", что позволит ему остаться на рабочей орбите минимум до 2019 года.

"16 июля в 09:00 мск Центр управления полетами НПО Лавочкина произвел коррекцию орбиты космического аппарата "Спектр-Р", обеспечившую предотвращение попадания космического аппарата в январе 2018 года в длительную (4,5 часа) солнечную тень Земли и продлевающую баллистическое существование космического аппарата как минимум до конца 2019 года", - сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Двигательная установка аппарата придала ему импульс 1,5 м/с. Это позволит спутнику через несколько месяцев сблизиться с Луной и уже под ее гравитационным полем произойдет основная коррекция его орбиты.

При сохранении предыдущей орбиты 6 января 2018 года "Спектр-Р" на 6,5 часа вошел бы в тень Земли, где остался бы без электропитания, получаемого от солнечных батарей, и прекратил функционировать.

Очередная угроза длительного входа в тень возникнет в 2021 году.

Космический телескоп

Космическая обсерватория "Спектр-Р" была запущена в космос в 2011 году и продолжает успешно работать за пределами пятилетнего проектного срока активного существования. 18 июля станция отметила свой шестой день рождения в космосе, тем самым в два раза превысив расчетный срок работы.

"Радиоастрон" состоит из космической (аппарат "Спектр- Р") и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. "Спектр-Р" имеет параболическую антенну диаметром 10 м, благодаря которой он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой радиотелескоп.

Информацию с космического аппарата принимают станции слежения и сбора данных в подмосковной Пущинской радиоастрономической обсерватории и Национальной радиоастрономической обсерватории (США).

Космический аппарат вращается вокруг Земли по эллиптической орбите с апогеем (максимальным удалением) в 350 тыс. км. "Радиоастрон" предназначен для исследования структуры объектов Вселенной в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн.

В этом наземно-космическом интерферометре, помимо российских радиотелескопов, принимают участие крупнейшие антенны из Европы, США, Китая, Австралии, ЮАР, Японии и Южной Кореи.

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