Индийские астрофизики открыли у созвездия Рыбы гигантское скопление галактик Сарасвати

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Самое большое из известных скоплений галактик во Вселенной удалось открыть группе индийских исследователей из Межвузовского центра астрономии и астрофизики (IUCAA) и Индийского института образования и исследований в области науки (IISER).

Грандиозная Сарасвати

Звездный суперкластер в созвездии Рыб, расположенный на расстоянии 4 млрд световых лет от Земли, назван именем индийской богини наук и искусств Сарасвати. Подробное сообщение об этом открытии будет опубликовано на страницах свежего номера The Astrophysical Journal, который выйдет в свет в конце июля, но наиболее интересными моментами индийские специалисты уже поделились с мировым научным сообществом и с национальной прессой.

"Мы были очень удивлены, внезапно обнаружив грандиозный стеноподобный сверхкластер галактик в ходе работ по программе Sloan Digital Sky Survey, - заявили соавторы исследования Джойдип Багчи (IUCAA) и Шишир Санкьян (IISER). - Он занимает космическое пространство, равное 600 млн световых лет, а его масса может составлять 20 квадриллионов масс нашего Солнца. В огромный звездный кластер входит 43 галактики со средней величиной порядка 250 тысяч световых лет каждая".

Переворачивая представления

Учитывая удаленность объекта, можно смело утверждать, что при наблюдении за ним специалисты видят "юную" Вселенную, какой она была миллиарды лет назад. По мнению астрофизиков, это открытие способно кардинально изменить современные представления о том, как Вселенная получила свою нынешнюю форму после распределения энергии Большого взрыва. "Популярная в течение длительного срока модель эволюции Вселенной из холодной темной материи заключается в том, что сначала формируются небольшие галактики, которые собираются во все более крупные структуры, - пояснил Джойдип Багчи. - Если верить этой теории, в текущем веке Вселенной существование таких супергигантов, как Сарасвати, просто невозможно".

Примечательно, что галактики распределены неравномерными группами и скоплениями, включающими от сотен до десятков тысяч единиц, и разделены обширными пустотами - войдами. Наш Млечный Путь в числе полусотни других галактик входит в состав Местной группы, а та, в свою очередь, - в Сверхскопление Девы, состоящее из свыше 100 таких образований и десятков тысяч галактик. Только в пределах 1 млрд световых лет от Земли уже идентифицировано больше 100 сверхскоплений, которые раньше считались самыми большими структурами во Вселенной, но, как выяснилось недавно, являются лишь частью огромных стен, также называемых нитями, достигающих в длину миллиардов световых лет.

Ранее было известно о нескольких относительно больших сверхскоплениях, расположенных относительно близко от Млечного пути, например, Сверхскоплении Шепли и Великой стене Слоуна, но Сарасвати находится во много раз дальше и значительно крупнее их.