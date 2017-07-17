Орбитальная группировка Минобороны РФ до конца года может пополниться двумя спутниками

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Два космических аппарата связи для нужд Минобороны России могут быть запущены на орбиту до конца года, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" Николай Тестоедов.
"У нас "Благовест" находится на космодроме, готовится к запуску. Предварительная дата - 17 августа. Далее мы проводим испытания второго "Благовеста", чтобы осуществить его запуск в конце года", - рассказал Тестоедов.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех спутников связи "Благовест".