Орбитальная группировка Минобороны РФ до конца года может пополниться двумя спутниками

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Два космических аппарата связи для нужд Минобороны России могут быть запущены на орбиту до конца года, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" Николай Тестоедов.

"У нас "Благовест" находится на космодроме, готовится к запуску. Предварительная дата - 17 августа. Далее мы проводим испытания второго "Благовеста", чтобы осуществить его запуск в конце года", - рассказал Тестоедов.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех спутников связи "Благовест".