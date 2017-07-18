В предназначенной для пуска в интересах ЕКА ракете "Рокот" выявлены неполадки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Технические неполадки выявлены в ракете "Рокот", предназначенной для пуска в интересах Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом сообщил на авиасалоне МАКС-2017 и.о. гендиректора Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"По второй машине возникли технические проблемы во время испытаний на контрольно-испытательном стенде. Сейчас работаем с коллегами по замене блока коммутаций", - сказал Варочко.

Варочко также сообщил, что один пуск ракеты точно состоится в этом году.

"Программа "Рокот" не закрывается. В этом году один пуск будет точно", - сказал он.

По его словам, две ракеты для Минобороны РФ уже готовы, третья, предназначенная для коммерческих пусков, будет готова в ноябре.