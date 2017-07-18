РКЦ "Прогресс" готов к производству "Союза-5"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. РКЦ "Прогресс" готов к производству новой ракеты "Союз-5", сообщил на авиасалоне Макс -2017 гендиректор предприятия Александр Кирилин.

"Мы готовы к производству этой ракеты", - сказал он.

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету.

Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.

Кроме того, ракета "Союз-2.1а" для запуска с Восточного в 2017 году будет отправлена на космодром в августе, сказал Кирилин.

"В августе ракета уходит на Восточный", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести в 2017 году два запуска с нового космодрома Восточный, в ходе них в космос могут быть отправлены спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор". В госкорпорации рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков в год, в том числе коммерческих.

Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в конце апреля 2016 года. Носитель "Союз-2.1а" вывел на орбиту три аппарата.

"Летные испытания мы должны совершить с вами в следующем году. У нас ЛКИ (летно-конструкторские испытания) в объеме пяти пусков. Замена двигателей не предусматривается", - сказал он.

"В ФКП до 2025 года эта машина будет работать", - добавил Кирилин.

Ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" (предприятие- изготовитель ракет "Союз-2.1в") Александр Кирилин сообщал, что испытания легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" завершатся в 2017 году. По его словам, в рамках испытаний должны состояться в общей сложности пять запусков ракет, первый из которых был проведен в декабре 2013 года.

"Союз-2.1в" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1,5 тысяч километров и солнечно- синхронные орбиты высотой до 850 километров.

Кирилин также сообщил, что запуски российских спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и №5 планируются на 2019 и 2020 годы соответственно.

"Контракты у нас в работе. Аппараты (планируется запустить - прим. ТАСС) в 2019 году и в 2020 году", - сказал Кирилин.

В группировку "Ресурсов" в настоящее время входят три спутника, запущенные в 2013, 2014 и в 2016 годах.

Также, по словам главы предприятия, радиолокационный космический аппарат "Обзор-Р" будет готов к запуску в 2018 году. "Обзор" идет по плану. Мы рассчитываем, что основная бортовая аппаратура у нас будет укомплектована в этом году, а сам локатор переходит на следующий год. Надеемся, что в 2018 году мы будем готовы к старту. Сейчас оформляем решение, чтобы запуск выполнить в космодрома Плесецк", - сказал он. Ранее сообщалось, что два спутника "Обзор-Р" создаст РКЦ "Прогресс". В ожидании их Роскосмос закажет два спутника "Кондор".