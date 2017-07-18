РКЦ "Прогресс" готов к производству "Союза-5"

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. РКЦ "Прогресс" готов к производству новой ракеты "Союз-5", сообщил на авиасалоне Макс -2017 гендиректор предприятия Александр Кирилин.
"Мы готовы к производству этой ракеты", - сказал он.
Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.
На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).
Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету.
Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".
Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.
Кроме того, ракета "Союз-2.1а" для запуска с Восточного в 2017 году будет отправлена на космодром в августе, сказал Кирилин.
"В августе ракета уходит на Восточный", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести в 2017 году два запуска с нового космодрома Восточный, в ходе них в космос могут быть отправлены спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор". В госкорпорации рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков в год, в том числе коммерческих.
Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в конце апреля 2016 года. Носитель "Союз-2.1а" вывел на орбиту три аппарата.
"Летные испытания мы должны совершить с вами в следующем году. У нас ЛКИ (летно-конструкторские испытания) в объеме пяти пусков. Замена двигателей не предусматривается", - сказал он.
"В ФКП до 2025 года эта машина будет работать", - добавил Кирилин.
Ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" (предприятие- изготовитель ракет "Союз-2.1в") Александр Кирилин сообщал, что испытания легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" завершатся в 2017 году. По его словам, в рамках испытаний должны состояться в общей сложности пять запусков ракет, первый из которых был проведен в декабре 2013 года.
"Союз-2.1в" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1,5 тысяч километров и солнечно- синхронные орбиты высотой до 850 километров.
Кирилин также сообщил, что запуски российских спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и №5 планируются на 2019 и 2020 годы соответственно.
"Контракты у нас в работе. Аппараты (планируется запустить - прим. ТАСС) в 2019 году и в 2020 году", - сказал Кирилин.
В группировку "Ресурсов" в настоящее время входят три спутника, запущенные в 2013, 2014 и в 2016 годах.
Также, по словам главы предприятия, радиолокационный космический аппарат "Обзор-Р" будет готов к запуску в 2018 году.
"Обзор" идет по плану. Мы рассчитываем, что основная бортовая аппаратура у нас будет укомплектована в этом году, а сам локатор переходит на следующий год. Надеемся, что в 2018 году мы будем готовы к старту. Сейчас оформляем решение, чтобы запуск выполнить в космодрома Плесецк", - сказал он.
Ранее сообщалось, что два спутника "Обзор-Р" создаст РКЦ "Прогресс". В ожидании их Роскосмос закажет два спутника "Кондор".