В России разработали превосходящее иностранные аналоги защитное покрытие от радиации

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400Армия и ОПК 18 июля, 17:33
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic SunriseМеждународная панорама 18 июля, 17:19
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" КрымаОбщество 18 июля, 17:19
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй волиМеждународная панорама 18 июля, 17:05
Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата ЕвропыСпорт 18 июля, 17:01
Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователейАрктика сегодня 18 июля, 17:00
Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходимПолитика 18 июля, 16:59
Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечноЭкономика и бизнес 18 июля, 16:58
МОК сотрудничает с французскими судебными органами в расследовании по делу ФредериксаСпорт 18 июля, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Покрытие для защиты от радиации, созданное специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), может использоваться не только в космической отрасли, но также в медицине и атомной энергетике, сообщили во вторник в пресс-службе РКС.
"Разработали инновационное радиационно-защитное покрытие радиоэлектронной аппаратуры, превосходящее иностранные аналоги по экономическим и технологическим характеристикам. Его применение позволит продлить сроки работы российских спутников на орбите, уменьшить массу и габариты приборов космического назначения и дать новый импульс развитию малых космических аппаратов. Кроме ракетно-космической промышленности инновационное покрытие будет применяться в атомной энергетике и медицине", - говорится в сообщении.
Радиация в космосе сокращает продолжительность работы аппаратуры, особенно электронной. Для защиты компонентов, чувствительных к радиации, используются алюминиевые конуса, которые увеличивают вес и размеры аппаратов. Разработка РКС легче аналогов. Это многослойная структура, которая останавливает налетающие частицы и эффективно поглощает образовавшееся в результате их рассеивания тормозное излучение. Для его нанесения не требуется специальное "чистое" помещение и сложное оборудование.
Разработка может применяться и на низких околоземных орбитах, в частности, использоваться на МКС, малых космических аппаратах.
Сейчас проводятся испытания. Ученые уже установили, что использование покрытия для дополнительной защиты алюминиевого корпуса повысило показатель ослабления потока частиц в 4-7 раз.