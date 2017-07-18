Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России разработали превосходящее иностранные аналоги защитное покрытие от радиации

Космос
18 июля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Применение данного покрытия позволит продлить сроки работы спутников на орбите, а также уменьшить массу и габариты приборов космического назначения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Покрытие для защиты от радиации, созданное специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), может использоваться не только в космической отрасли, но также в медицине и атомной энергетике, сообщили во вторник в пресс-службе РКС.

"Разработали инновационное радиационно-защитное покрытие радиоэлектронной аппаратуры, превосходящее иностранные аналоги по экономическим и технологическим характеристикам. Его применение позволит продлить сроки работы российских спутников на орбите, уменьшить массу и габариты приборов космического назначения и дать новый импульс развитию малых космических аппаратов. Кроме ракетно-космической промышленности инновационное покрытие будет применяться в атомной энергетике и медицине", - говорится в сообщении.

Радиация в космосе сокращает продолжительность работы аппаратуры, особенно электронной. Для защиты компонентов, чувствительных к радиации, используются алюминиевые конуса, которые увеличивают вес и размеры аппаратов. Разработка РКС легче аналогов. Это многослойная структура, которая останавливает налетающие частицы и эффективно поглощает образовавшееся в результате их рассеивания тормозное излучение. Для его нанесения не требуется специальное "чистое" помещение и сложное оборудование.

Разработка может применяться и на низких околоземных орбитах, в частности, использоваться на МКС, малых космических аппаратах.

Сейчас проводятся испытания. Ученые уже установили, что использование покрытия для дополнительной защиты алюминиевого корпуса повысило показатель ослабления потока частиц в 4-7 раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли
3
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама