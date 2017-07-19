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Новая ракета "Союз-5" по грузоподъемности сможет заменить "Протон"

Космос
19 июля, 10:19 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

По словам гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, это удастся обеспечить за счет установки на "Союз-5" утяжеленного разгонного блока "Фрегат"

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель "Союз-5" с увеличенным разгонным блоком "Фрегат" и пятиметровым головным обтекателем сможет полностью заменить ракеты "Протон", сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2017 генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

"Мы исходим из того, что в 14 тонн (версия "Союза-5" с грузоподъемностью 14 тонн на низкую околоземную орбиту - прим. ТАСС) мы войдем с головным обтекателем в 4100 (4,1 метра), а если увеличивать грузоподъемность до 17 тонн, то тогда нужен пятиметровый головной обтекатель. Этой ракетой и таким разгонным блоком мы сможем заменить "Протоны", выводя 3800 кг на геостационарную орбиту и 6800 кг на геопереходную орбиту. "Союз-5" с таким разгонным блоком однозначно закроет возможности "Протона", - сказал он.

По его словам, это удастся обеспечить за счет установки на "Союз-5" утяжеленного разгонного блока "Фрегат".

"Для "Союза-5" у нас есть предложения по варианту утяжеленного "Фрегата". Это перекроет все необходимые задачи для средней ракеты. Предложения мы сформулировали, понимаем как это сделать. Это практически не вызовет никаких больших доработок, так как это решается за счет цилиндрических вставок в (топливных - прим. ТАСС) баках", - пояснил Лемешевский.

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