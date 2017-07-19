Запуски двух российских лунных миссий отложили из-за неготовности инфраструктуры Байконура

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Запуски к Луне двух российских миссий сдвинулись из-за неготовности наземной инфраструктуры на Байконуре к подготовке одновременно миссии к естественному спутнику Земли и Марсу, сообщил журналистам генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.
"Дальнейшие лунные шаги, это, как и запланировано, "Луна-Ресурс орбитальная" и "Луна-Ресурс посадочная". Здесь действительно можно сказать, что сроки сдвинулись на 2021 и 2022 год. Одновременно работать на Байконуре с двумя миссиями планетными нет возможности точно" , - сказал он.
Ранее на 2020 год планировалось миссия "Луна-26" ("Луна-Ресурс орбитальная"). На этот же срок запланирован второй этап миссии на Марс - "ЭкзоМарс-2020".
По словам Лемешевского, запуски российских лунных миссий могут вернуть с Восточного на Байконур из-за отсутствия на новом космодроме необходимой инфраструктуры.
"Вопрос прорабатывался по лунным программам с Восточного, но окончательного решения нет. Там возникает очень много дополнительных затрат. Это требования к чистоте, требования к работе с радиоактивными изотопами. Вопрос в том, целесообразно ли вкладывать чрезвычайно большие деньги в Восточный", - заявил он на авиасалоне МАКС-2017.
"Технически вопрос полностью проработан, мы можем хоть с Восточного. На Восточном сейчас таких помещений нет, их надо строить. Это не затраты НПО имени Лавочкина, это затраты подготовки космодрома", - также заявил Лемешевский.
Ранее сообщалось, что с Восточного на ракетах "Союз" в 2019-2021 годы стартуют три миссии к естественному спутнику Земли: "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".