Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первый запуск российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса запланирован на 2028 год.

Об этом говорится в презентации НПО "Энергомаш", представленной на авиасалоне МАКС-2017.

"Первый полет ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется на 2028 год", - говорится в документе.