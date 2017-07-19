Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первый запуск российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса запланирован на 2028 год.
Об этом говорится в презентации НПО "Энергомаш", представленной на авиасалоне МАКС-2017.
"Первый полет ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется на 2028 год", - говорится в документе.