НПО "Энергомаш": "Союз-5" должен быть способен конкурировать по цене с ракетами SpaceX

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НПО "Энергомаш": "Союз-5" должен быть способен конкурировать по цене с ракетами SpaceXКосмос 19 июля, 13:54
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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. Новая российская ракета-носитель "Союз-5" должна быть конкурентоспособна по цене с американской ракетой Falcon9 компании SpaceX, заявил в среду генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
"Такая задача поставлена, чтобы (ракета "Союз-5" - прим. ТАСС) была конкурентоспособна со SpaceX", - сказал он.
По словам главы двигателестроительного холдинга, стоимость двигательных установок обычно составляет от 35 до 45% стоимости пуска ракеты-носителя.
По словам Арбузова, первый двигатель РД-171МВ, который будет использоватья качестве двигателя первой ступени на ракете "Союз-5", будет поставлен заказчику (Роскосмосу) в 2021 году, а его летные испытания должны начаться в 2022 году. "В 2021 году мы должны поставить первый двигатель, а в 2022 году начать его испытания. Мы не видим никаких препятствий для обеспечения этих сроков", - сказал он.
По его словам, для производства двигателя РД-171МВ проводится масштабная реконструкция производства на "Энергомаше".
"Сегодня подписано инвестиционное соглашение с губернатором Московской области, которое дает нам возможность существенно сократить расходы по налогам на прибыль и по налогам на имущество, которое будет создаваться при реконструкции предприятия. Она будет в период с 2017-го по 2021 год", - уточнил Арбузов.
Он также сообщил, что в будущем будут решаться вопросы о понижении стоимости этого двигателя.