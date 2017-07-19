Источник: первый старт "Союза-5" с Байконура запланирован на середину 2022 года

Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Первый старт ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур запланирован на середину 2022 года, сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.
"Предварительно в графике запуск планируется на середину 2022 года", - сказал он.
Комментарием Роскосмоса по этому вопросу ТАСС пока не располагает.
Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.
На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).
Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".
Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.