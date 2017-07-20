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Илон Маск признался, что хотел бы слетать на МКС

Космос
20 июля, 0:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июля. /ТАСС

Глава SpaceX не исключил, что сможет сделать это "через три-четыре года"

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Илон Маск

Илон Маск

© EPA/BEN MACMAHON

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ракетостроительную компанию SpaceX, хотел бы слетать на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующее заявление он сделал в среду на конференции NASA по перспективам исследований на борту МКС.

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На вопрос одного из участников форума о том, хотел бы он совершить полет, Маск ответил утвердительно. "Я хотел бы сделать это когда-нибудь, - сказал он. - Судя по тому, как идут дела, может быть, через три-четыре года. Да, это было бы здорово".

По словам Маска, "ключевая роль в обеспечении доступа на околоземную орбиту принадлежит космическим системам многоразового использования".

"Чем чаще будут осуществляться космические полеты, тем больше людей окажутся вовлеченными в космические программы и исследования, - отметил он, коснувшись вопроса о том, удастся ли разбудить у общественности интерес к космическим полетам. - В те годы, когда осуществлялась программа Space Shuttle, внимание со стороны общественности к космосу было значительно большим. В долгосрочной перспективе, когда у людей появится возможность совершать длительные экспедиции, в том числе на Марс, интерес в обществе к таким полетам вырастет очень быстро. Вопрос в том, когда такая возможность представится достаточно большому числу людей".

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