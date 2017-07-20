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Создание фонда данных дистанционного зондирования Земли могут одобрить осенью

Космос
20 июля, 15:02 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 20, июля. /ТАСС

Затруднение в принятии законопроекта вызвано разными позициями федеральных ведомств, в частности Роскосмоса и Минэкономразвития, заявил депутат Денис Кравченко

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассчитывают в ходе осенней сессии принять поправки в закон "О космической деятельности", касающиеся создания фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

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"У нас на рассмотрении Госдумы уже длительное время находятся поправки в закон "О космической деятельности" в рамках регулирования дистанционного зондирования Земли. Напомню, что соответствующее поручение правительства было дано еще в 2010 году, однако соответствующий законопроект до сих пор не принят. В ходе осенней парламентской сессии нам необходимо принять этот законопроект", - сказал в четверг ТАСС на авиасалоне МАКС-2017 депутат Госдумы Денис Кравченко.

По его словам, законопроект посвящен формированию общенационального фонда данных дистанционного зондирования Земли. "Мы рассчитываем, что российские предприятия после принятия закона смогут на равных конкурировать на международном рынке с глобальными игроками в области использования результатов космической деятельности", - сказал депутат.

По его словам, затруднение в принятии законопроекта вызвано разными позициями федеральных ведомств, в частности Роскосмоса и Минэкономразвития. "Участники дискуссии предлагают создавать и управлять собственными фондами геопространственных данных, оставить координацию каждого фонда в области ДЗЗ за собой. На мой взгляд, владение и распределение этой информации должно быть предоставлено Роскосмосу, который должен взять на себя роль координатора и распределителя этих данных. Считаю, что корпорация, которая создает спутники, управляет ими, осуществляет прием и обработку данных, должна быть основным участником консолидации и распространения полученных космических данных", - заявил Кравченко, отметив, что создание единого фонда данных также позволит существенно сэкономить средства федерального бюджета, выделяемые на данные нужды.

"Насколько я знаю, позиция Минэкономразвития заключается в том, что оно предлагает определить статус данных дистанционного зондирования Земли не законом "О космической деятельности", а законодательством о геодезии и картографии. Но такой подход просто не согласуется со статусом госкорпорации "Роскосмос". Получается, что Роскосмос будет руководствоваться законодательством о геодезии и картографии, а не законом "О космической деятельности", - отметил депутат.

Вопрос принятия законопроекта обсуждался в рамках экспертного совета по ракетно-космической отрасли при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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