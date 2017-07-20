Google и NASA запустили виртуальную экскурсию по МКС

Сервис Street View Google совместно с NASA "оцифровал" Международную космическую станцию (МКС), сообщила пресс-служба компании Google. Теперь пользователи интернета могут отправиться в виртуальный тур по МКС и увидеть, как живут и работают астронавты и космонавты.

Проект приурочен к десятилетнему юбилею сервиса Street View. Отправиться на виртуальную экскурсию можно как со стационарного компьютера, так и со смартфона.

"Все изображения сопровождаются описаниями, поэтому экскурсия станет простой и удобной", - сообщила пресс-служба компании. Ранее такая функция была доступна только при просмотре музеев при использовании сервиса Google Arts & Culture. Описания помогут пользователям сервиса лучше понять, что происходит на фотографиях и дадут дополнительные объяснения тем, кто примет участие в виртуальной экскурсии.

Реализация проекта заняла четыре месяца. Съемку для него осуществил космонавт Европейского космического агентства Томас Песке, который провел на МКС шесть месяцев в качестве бортинженера.

Как сообщается в официальном блоге компании Google Россия, из-за специфических ограничений, которые накладывает работа в космосе, было невозможно использовать ту технологию, которая обычно используется для создания снимков для Street View. Команда проекта совместно с экспертами NASA разработала способ, который позволил создавать фото в условиях невесомости при помощи зеркальной камеры и оборудования, находящегося на борту МКС.