Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Blue Origin вскоре завершит строительство в американском штате Флорида предприятия по производству тяжелых ракет-носителей New Glenn. Об этом сообщил в четверг руководитель фирмы - миллиардер Джеффри Безос.

Предприниматель разместил в Instagram видеозапись на эту тему. На ней запечатлено строящееся здание, на крыше которого сидит сам Безос. Он держит в руках плакат со словами: "Фабрика по производству ракет. Скоро".

Manufacturing facility for the heavy-lift New Glenn launch vehicle is coming along nicely. #BlueOrigin #ReusableRockets #LaunchLandRepeat #GradatimFerociter Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos) Июл 20 2017 в 9:55 PDT

В подписи к видео бизнесмен пояснил, что речь идет о предприятии, где будут выпускать новые тяжелые ракеты-носители New Glenn. Он отметил, что работа над проектом идет успешно.

Безос, помимо Blue Origin, возглавляет компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин. По последним оценкам агентства Bloomberg, суммарная стоимость принадлежащих Безосу активов составляет $87,9 млрд. Предприниматель занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Он уступает только Биллу Гейтсу, являющемуся одним из создателей компании-разработчика программного обеспечения Microsoft.

Blue Origin разработала суборбитальный космический корабль New Shepard, который в июне 2016 года прошел летные испытания в штате Техас. New Shepard предназначен для полетов на высоту 100 км. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз.

Компания Безоса одновременно занимается разработкой тяжелого носителя New Glenn, основным предназначением которого станет доставка в космос спутников связи коммерческого назначения и людей. Ракета планируется в двух вариантах - с двумя и тремя ступенями (82,3 и 95,4 метра в длину). Первая ее ступень рассчитана на многоразовое использование и оснащена семью ракетными двигателями BE-4. Они должны прийти на смену российским РД-180, которые в настоящее время устанавливаются на первые ступени ракеты Atlas V.

New Glenn способна доставлять 13 тонн груза на геостационарную переходную орбиту и до 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракета названа в честь астронавта США Джона Гленна, совершившего (1962) первый орбитальный полет вокруг Земли. Гленн был одним из семи военных летчиков- испытателей, которые в 1959 году были отобраны Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства в первый отряд астронавтов. Он полетел в космос пятым в истории космонавтики после Юрия Гагарина, Германа Титова, Алана Шепарда и Вирджила Айвена Гриссома.