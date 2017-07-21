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ЦЭНКИ: инфраструктуру Байконура модернизируют для "Союза-5" в ближайшие три-четыре года

Космос
21 июля, 14:08 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 21, июля. /ТАСС

Глава центра "Космодромы России" Рано Джураева добавила, что строительство инфраструктуры для новой ракеты на космодроме Восточный начнется после 2025 года

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Модернизация инфраструктуры космодрома Байконур для новой российской ракеты-носителя "Союз-5" будет проведена в течение ближайших трех-четырех лет. Об этом сообщила в интервью ТАСС на авиасалоне МАКС-2017 генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) "Космодромы России" Рано Джураева.

Интервью

Рано Джураева

Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года

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"Сроки поставлены очень жесткие - это три-четыре года, чтобы создать и ракету-носитель, и стартовый комплекс. И я считаю это правильным решением, потому что на Байконуре имеется вся инфраструктура, связанная с пилотируемой космонавтикой", - сказала Джураева.

Отвечая на вопрос, в какие сроки начнется строительство инфраструктуры для ракеты "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный, она уточнила, что это будет после 2025 года, то есть после завершения стартового комплекса для ракеты "Ангара".

Говоря о том, к какому сроку ЦЭНКИ представит требования к модернизации "Союза-5", гендиректор предприятия отметила, что это планируется сделать к концу года. "Если мы намерены за три-четыре года получить результат, то до конца этого года нужно согласовать все технические задания", - добавила Джураева.

О ракете "Союз-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты- носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.

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