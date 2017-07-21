ЦЭНКИ может наладить производство уникальных кристаллов в космосе с помощью печки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) "Космодромы России" обсуждает с партнерами из Европы и Китая вопрос использования в космосе уникальной печи для производства кристаллов. Об этом в интервью ТАСС на авиасалоне МАКС-2017 сообщила генеральный директор предприятия Рано Джураева.

"Эксперимент на МКС показал, что все выращенные кристаллы имеют уникальные свойства, которые невозможно получить на Земле. Эти кристаллы востребованы во многих сферах, я думаю, что спрос на эту печку будет большой. Сейчас мы исследуем вопрос ее применения с партнерами из Европы, думаем о ее применении на МКС или на отдельных космических аппаратах", - пояснила она.