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Путин рассчитывает на успех совместной с Европой миссии высадки аппарата на Марс

Космос
21 июля, 17:58 UTC+3 СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент РФ также напомнил о недавней попытке европейцев высадить аппарат на Красную планету

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на успех предстоящей в ближайшие годы совместной российско-европейской миссии с высадкой аппарата на Марс. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопрос учеников детского центра "Сириус" о том, планируется ли колонизация Красной планеты.

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"Мы планируем принять участие вместе с европейскими коллегами в исследовании Марса. Кстати говоря, мы уже принимаем участие", - сказал Путин, напомнив, что недавно европейцы при участии РФ уже пытались высадить аппарат на эту планету, но это закончилось неудачно. "Теперь, я уж не помню точно, по-моему в 2020 году, мы планируем вместе с ними предпринять еще одну попытку, но уже мы будем делать комплекс посадки и, надеюсь, что мы сделаем это хорошо, нам это удастся сделать", - заключил президент РФ.

Путин назвал Марс удивительной и очень интересной планетой и поделился с ребятами актуальными научными данными об этом объекте. В частности, он рассказал, что ранее на Марсе была атмосфера, которая в силу различных причин сейчас практически утрачена; "судя по всему, там были океаны, которых сейчас тоже нет". "Но последние исследования показали, что в небольшой атмосфере Марса есть метан. А метан долго не хранится <...> Он быстро исчезает, а если его обнаружили в атмосфере Марса сегодня, то это значит, что какие-то процессы типа процессов гниения, болотистый процесс происходят. Это говорить о том, что там, видимо, сохранилась вода в каком-то состоянии, скорее всего под поверхностью и что-то там под поверхностью происходит", - рассказал президент воспитанникам "Сириуса".

По его словам, изучение этого очень важно для понимания процессов, происходящих в солнечной системе, в том числе и на Земле.

Путин назвал не менее интересной для изучения и Венеру, где, наоборот, сильно уплотненная атмосфера. По словам президента, по сути, там происходит то, что называется парниковым эффектом "и чего мы так боимся". "Вот на Венере это уже случилось, этот парниковый эффект, но правда он случился не в связи с деятельностью человека, а в силу объективных масштабных событий в Солнечной системе, но это произошло, и очень важно и интересно понять - какие процессы там происходят", - заключил президент.

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