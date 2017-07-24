Первый напечатанный на 3D-принтере российский спутник выйдет в космос 17 августа

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) 17 августа запустит в открытый космос первый отечественный спутник, напечатанный на 3D-принтере - "Томск-ТПУ-120". Спутник с весны 2016 года находится на МКС и ожидает выхода в космос. Об этом сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ) - одного из разработчиков наноспутника.
"В понедельник будет проведена проверка работоспособности спутника и зарядка его аккумуляторных батарей от бортовой аппаратуры станции. Рабочий запуск запланирован на 17 августа", - говорится в сообщении.
Спутник запустят космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. "Томск-ТПУ-120" проведет в открытом космосе от четырех до шести месяцев. Он будет передавать на Землю температуру на борту, на платах и батареях, параметры электронных компонентов. По этим данным ученые смогут следить за состоянием материалов и понять, можно ли использовать их в дальнейшем для строительства космических аппаратов.
"Томск-ТПУ-120" относится к классу "наноспутников", его корпус напечатан на 3D-принтере: длина 30 см, ширина 11 см, высота 11 см. Спутник создан в ТГУ совместно с Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН и ракетно-космической-корпорацией "Энергия".
Спутник "Томск-ТПУ-120" - первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и специально подобранных материалов, его разработали в ТПУ совместно с РКК "Энергия" и Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), весной 2016 года его доставили на МКС. Все это время спутник находился на станции и ожидал запуска на орбиту.
Очередной выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на август 2017 года, тогда спутники будут запущены с помощью "руки" с наружной поверхности станции. При запуске на орбиту будут проведены исследования поведения материалов и конструкций, из которых он изготовлен.
"Томск-ТПУ-120" - один из пяти малых космических аппаратов, которые Роскосмос планирует в ближайшее время запустить в рамках выполнения программы космического эксперимента "Радиоскаф" на российском сегменте МКС. В России ранее был образован консорциум, который занимается созданием группировок малых роботизированных космических летательных аппаратов весом от 3 до 30 кг, в перспективе, как считают ученые, такие спутники, объединяясь в группировки, смогут даже ремонтировать друг друга на орбите. В ближайшие два года на орбиту Земли планируется вывести две группировки малых спутников.