Орбиту МКС скорректируют дважды в августе

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Центр управления полетами в августе дважды скорректирует орбиту Международной космической станции, сообщили в среду в ЦУПе.
"В планах работ по МКС стоит проведение коррекции 9 и 25 августа", - сказали в Центре.
Плановая коррекция для посадки и запуска очередных пилотируемых кораблей будет проведена с помощью космического грузовика "Прогресс МС-06".
В настоящее время на борту станции работают российский космонавт Федор Юрчихин и американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.
28 августа к МКС отправится очередная пилотируемая экспедиция, в состав которой войдут российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи.