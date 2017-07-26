Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орбиту МКС скорректируют дважды в августе

Космос
26 июля, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Плановая коррекция будет проведена с помощью космического грузовика "Прогресс МС-06"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Центр управления полетами в августе дважды скорректирует орбиту Международной космической станции, сообщили в среду в ЦУПе.

"В планах работ по МКС стоит проведение коррекции 9 и 25 августа", - сказали в Центре.

Плановая коррекция для посадки и запуска очередных пилотируемых кораблей будет проведена с помощью космического грузовика "Прогресс МС-06".

В настоящее время на борту станции работают российский космонавт Федор Юрчихин и американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.

28 августа к МКС отправится очередная пилотируемая экспедиция, в состав которой войдут российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске
3
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
4
Посольство РФ в США изучает ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta Аir Lines
5
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
6
В Госдепе считают предстоящий в Москве разговор по Донбассу стратегически важным
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама