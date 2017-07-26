Роскосмос соберет коллекцию видеороликов о Земле для космонатов

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роскосмос намерен собрать коллекцию коротких видеороликов и отправить их в космос - на борт Международной космической станции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.
"Поделись с космосом красотой нашей Земли, богатством своих эмоций и свежестью отношений. Помоги увидеть обычные вещи в совершенно новом, неожиданном ракурсе. Покажи Вселенной мир, который видишь ты. Прими участие в конкурсе мобильного кино "Подними голову!!", отправь в космос свое видеовоспоминание о родной планете, свое послание Вселенной. Фильмы победителей войдут в "кинотеку" МКС!", - говорится в сообщении.
На конкурс принимаются видеоролики длительностью не более одной минуты, снятые на мобильные устройства. Сюжет роликов должен рассказывать о Земле в таком ключе, чтобы космонавты в будущем могли взять их с собой в космическое путешествие.
Конкурс продлится до 15 сентября. Его итоги будут подведены 4 октября 2017 года, в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли.