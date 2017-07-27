Европа изготовит компьютер и парашют для российского модуля для высадки на Марс

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Европейские специалисты по заказу НПО имени Лавочкина изготовят бортовой компьютер и парашютную систему российского десантного модуля второго этапа миссии "ЭкзоМарс", сообщил в интервью ТАСС глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель.
"Посадочный модуль полностью разрабатывается специалистами НПО имени Лавочкина, но ряд систем был заказан у нас. Главным образом, это бортовой компьютер и парашютная система", - сказал он.
Также Европейское космическое агентство для проверки спуска ровера с российской посадочной платформы попросило НПО имени Лавочкина провести испытания. "Шасси (ровера - прим. ТАСС), как и ряд других элементов, предоставлено российской стороне для проведения испытаний. В ходе механических испытаний предусмотрена проверка возможности съезда ровера по трапам российской посадочной ступени, имеющим наклон 20 градусов", - сказал Пишель.
Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли", которые достигли Марса в октябре того же года. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности на планете. Спускаемый аппарат "Скиапарелли" должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии, но не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился.
В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс". Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Ожидается, что российская платформа проработает на Марсе около года.