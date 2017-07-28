Космический корабль "Союз МС-05" стартовал с Байконура к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 28 июля. /Корр. ТАСС Алексей Песляк/. Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-05" с новой экспедицией на Международную космическую станцию (МКС) стартовал в пятницу с "Гагаринского старта" космодрома Байконур, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Спустя некоторое время в госкорпорации "Роскосмос" уточнили, что "Союз МС-05" выведен на околоземную орбиту и взял курс на МКС. "Произошло отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров, пуск был очень красивым, поскольку над космодромом было абсолютно чистое небо. "Теперь ждем стыковку корабля со станцией, она произойдет через шесть часов. Все батареи корабля и антенны раскрылись. Впереди у экипажа большая работа, большое количество экспериментов", - отметил Комаров. Он также поздравил с успешным запуском своих американских и европейских коллег.

В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме, что позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Рассвет" уже в 01:01 мск 29 июля. Предыдущий запуск также проходил по укороченной схеме, еще три полета корабля серии "Союз МС" ранее проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

На борту МКС сейчас работают российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.