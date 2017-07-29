Космический корабль "Союз МС-05" доставил новый экипаж на МКС

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БАЙКОНУР /Казахстан/, 29 июля. /ТАСС/. Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции на борту причалил к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".
"Произведена стыковка корабля "Союз МС-05" к стыковочному узлу модуля "Рассвет", - сказали в Роскосмосе, уточнив, что стыковка прошла в автоматическом режиме.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур в 18:41 мск 28 июля. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. Апрельский запуск также проходил по укороченной схеме, а предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" осуществлялись по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.
В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия).
Сейчас на борту МКС находятся россиянин Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.