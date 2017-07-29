В Польше создали лабораторию для изучения поведения людей при дальних космических полетах

ВАРШАВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Марсианская база "Лунарес" в субботу начинает работать на территории бывшего военного аэродрома в городе Пила Велькопольского воеводства в центральной части Польши. Эта научная лаборатория, созданная при участии Европейского космического агентства, займется изучением поведения людей в условиях длительной изоляции.

В этом объекте будут симулировать условия жизни на будущих базах на Луне и Марсе. Первая группа из шести "подопытных астронавтов" поселится в комплексе "Лунарес" в ближайшие дни. 31 июля двухнедельную миссию начнут представители Пуэрто-Рико, Израиля, Испании, Франции, Индии и Нигерии. Другие проекты уже запланированы на сентябрь и октябрь. Сообщается, что в них примут участие дети и инвалид.

Участники исследования будут жить в специально спроектированном пространстве, состоящем из нескольких модулей: спальный блок, кухня, кабинеты, биологическая и аналитическая лаборатории, склад оборудования, тренажерный зал и ванная. Прогуляться они смогут лишь по территории объединенного с жилой зоной авиационного ангара, в котором воссоздан внеземной пейзаж. Для такого выхода им придется облачиться в специальный космический комбинезон.

"Ранее базы такого типа создавались в труднодоступных местах на Земле, к примеру в пустыне в Юте или на вулкане на Гавайях. В Польше таких условий нет, но это не означает, что мы не можем проявить креативность и симулировать изоляцию. Использование ангара создает нужный эффект", - информировал один из организаторов проекта Радек Грабарек.

"В нашей стране недостает специальной лаборатории для симуляции космических миссий, не говоря уже о нехватке национальной программы космонавтики. Создавая такую космическую базу, мы можем сделать первый маленький шаг к отправке в космос второго поляка (первым и пока единственным был Мирослав Гермашевский, совершивший свой полет в 1978 году)", - указала сотрудница Европейского космического агентства, выступившая инициатором проекта, Агата Колодзейчик.

На новой польской исследовательской базе ученые намерены изучить поведение людей в ситуации длительной изоляции, одиночества и жизни в ограниченном пространстве. Созданные условия максимально приближены к тем, с которыми астронавты столкнутся в будущем на настоящих базах на Луне и Марсе.

Участники исследований будут полностью отрезаны от внешнего мира, не будут знать, какой на Земле день, время года, пора дня. "Ученые будут удаленно контролировать освещение в комплексе, чтобы создать иллюзию течения времени. Это поможет изучить систему синхронизации биологических часов в космосе", - информируют организаторы проекта.