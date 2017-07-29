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"Роскосмос": США понимают важность сотрудничества с РФ по космосу, несмотря на санкции

Космос
29 июля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Глава корпорации Игорь Комаров отметил, что на протяжении всей истории сохранялось сотрудничество в космической деятельности двух стран

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. США понимают, что сотрудничество с Россией в области космоса необходимо сохранить, поскольку распространение санкций против РФ на двустороннее космическое сотрудничество отбросило бы назад развитие отрасли. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

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"Вне зависимости от того, какие взаимоотношения развиваются между странами, на протяжении всей истории сохранялось сотрудничество в космической деятельности. Потому что очень просто здесь принять поспешные решения, которые прервали бы сотрудничество, но, на мой взгляд, это понимаем и мы, и наши партнеры понимают, что это отбросит нас намного назад. Со стороны космических агентств есть понимание ответственности, что это сотрудничество нужно сохранить и продолжить", - сказал он, комментируя принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

Комаров также добавил, что не считает целесообразным прекращение сотрудничества с США в космической сфере со стороны России. "Сотрудничество в области пилотируемых программ и в области космических исследований необходимо продолжать. Мы завязаны друг на друге", - отметил он.

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовали большинство членов Палаты представителей. Теперь документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", передан на подпись президенту Дональду Трампу.

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Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Темы
Санкции в отношении России
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