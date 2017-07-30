Запуск первой в Японии частной ракеты завершился неудачно

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Запуск первой в Японии ракеты, которую разработала частная компания Interstellar Technologies, завершился неудачно. Об этом сообщил в воскресенье разработчик в своем официальном Twitter.

"Сразу после старта возникли проблемы с получением телеметрии, в результате чего мы приняли решение в экстренном порядке остановить двигатель", - говорится в сообщении.

今回の打ち上げでは、エンジン点火・離床から約80秒後にこのテレメトリの通信が途絶しました。このため機体の位置及び落下位置が把握できなく恐れがあるためエンジンを緊急停止するコマンドを送信し、警戒区域内に機体を落下させました。着水位置は沖合約8kmと見られます。 #MOMO_TF1 — なつのロケット団公式 (@natsuroke) 30 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что ракета стартовала с полигона недалеко от городка Таики на северном острове Хоккайдо. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превысила 50 млн иен ($445 тысяч).