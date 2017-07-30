Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Запуск первой в Японии частной ракеты завершился неудачно

Космос
30 июля, 10:51 дата обновления: 30 июля, 10:57 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, июля. /ТАСС

Сообщается, что сразу после старта возникли проблемы с получением телеметрии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Запуск первой в Японии ракеты, которую разработала частная компания Interstellar Technologies, завершился неудачно. Об этом сообщил в воскресенье разработчик в своем официальном Twitter.

"Сразу после старта возникли проблемы с получением телеметрии, в результате чего мы приняли решение в экстренном порядке остановить двигатель", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракета стартовала с полигона недалеко от городка Таики на северном острове Хоккайдо. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превысила 50 млн иен ($445 тысяч).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Илон Маск вручил ключи первым владельцам новых автомобилей Model 3
3
Путин в Петербурге принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
4
Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Видеотрансляция
5
На Филиппинах в ходе антинаркотического рейда убили мэра города с супругой
6
КНР продемонстрировала новые типы вооружения на параде в честь 90-летия НОАК
7
Президент Боливии осудил планы США ввести новые санкции в отношении России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама