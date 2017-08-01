Правительство РФ оставило без субсидий страхование запусков метеоспутников

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ не будет субсидировать организации, осуществляющие имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов гидрометеорологического наблюдения и оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

"Утвердить прилагаемые изменения в постановление правительства РФ от 8 августа 2012 года "Об утверждении правил предоставления в 2012-2016 годах субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов". ...Слова "зондирования Земли" заменить словами "зондирование Земли (за исключением космических аппаратов гидрометеорологического наблюдения и космических аппаратов) оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций)", - говорится в постановлении.

Сроки правил субсидирования действуют до 2019 года.