Правительство РФ оставило без субсидий страхование запусков метеоспутников

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ не будет субсидировать организации, осуществляющие имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов гидрометеорологического наблюдения и оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
"Утвердить прилагаемые изменения в постановление правительства РФ от 8 августа 2012 года "Об утверждении правил предоставления в 2012-2016 годах субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов". ...Слова "зондирования Земли" заменить словами "зондирование Земли (за исключением космических аппаратов гидрометеорологического наблюдения и космических аппаратов) оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций)", - говорится в постановлении.
Сроки правил субсидирования действуют до 2019 года.