"Энергомаш" с августа начнет новый этап испытаний двигателя РД-191 для "Ангары"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты научно-испытательного комплекса НПО "Энергомаш" в августе начнут периодические подтверждающие испытания жидкостного ракетного двигателя РД-191 для ракет-носителей семейства "Ангара". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.
"В августе мы приступаем к периодическим подтверждающим испытаниям двигателя РД-191. Составлен график испытаний, который включает в себя в общей сложности до шести огневых испытаний", - пояснил начальник научно-испытательного комплекса Игорь Зайнятулов, которого цитирует пресс-служба.
РД-191 представляет собой однокамерный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом. Его разработка началась в конце 1998 года. Этот двигатель с дожиганием окислительного газа предназначен для семейства отечественных ракет-носителей "Ангара". Конструкция изделия основана на конструкции двигателей РД-170/171.
Первое огневое испытание РД-191 проведено в июле 2001 года.