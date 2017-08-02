Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракета Vega вывела на орбиту итальянский военный спутник

Космос
2 августа, 6:39 UTC+3 ТАСС

Европейская ракета-носитель также должна вывести спутник Venµs для совместного научного проекта Израиля и Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA

ТАСС, 2 августа. Европейская ракета-носитель Vega во вторник успешно вывела на орбиту спутник наблюдения Optsat-3000 в интересах минобороны Италии. Об этом сообщил глава компании Arianespace (оператор запуска) Стефан Исраэль.

"Optsat-3000 отделился от Vega. Параметры орбиты в норме", - написал он в Twitter.

Ракета стартовала во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка). Помимо итальянского аппарата, Vega также должна вывести спутник Venµs для совместного научного проекта Израиля и Франции.

Vega - европейская одноразовая ракета космического назначения. Названа в честь яркой звезды в созвездии Лиры. Предназначена в основном для малых спутников (весом 1-2 т), а также мини- (от 300 кг до 1 т) и микроспутников (до 300 кг), используемых в научных целях и для наблюдения за поверхностью Земли. Может выводить в космос как один, так и несколько аппаратов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
3
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
NYT: Трамп готовит торговую войну с Китаем из-за отсутствия прогресса по КНДР
6
Суд в Москве решил выдворить из России журналиста "Новой газеты"
7
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама