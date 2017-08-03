Россия и Китай осенью подпишут соглашение о сотрудничестве в исследовании Луны

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия и Китай осенью подпишут программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, предусматривающую взаимодействие по исследованию Луны и в области дистанционного зондирования Земли, сообщили ТАСС в компании "Главкосмос".

"В настоящий момент при непосредственной роли ОАО "Главкосмос" завершается формирование программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, которая должна быть подписана осенью 2017 года ", - сказали в компании, которая является координатором и исполнителем части работ по данной программе.

Ее представители пояснили, что сотрудничество с партнерами из Китая предусматривается по следующим направлением: изучение Луны и дальнего космоса, космические аппараты и наземная инфраструктура, элементная база и материалы, данные дистанционного зондирования Земли. "Главкосмос" с коммерческими партнерами из КНР прорабатывает также вопрос проведения экспериментов на МКС, поставку данных дистанционного зондирования Земли с российских космических аппаратов", - добавили они.

Кроме Китая, компания рассматривает возможности сотрудничества в области космоса, включая их вовлечение в российские проекты, с Индией, Бразилией, ЮАР, Никарагуа, Мьянмой, Чили, Перу, Арменией, говорится, в свою очередь, в годовом отчете компании "Главкосмос". В частности, в Бразилии "Главкосмос" ведет подготовку к тендеру на поставку этой стране космических снимков.

Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в приобретении у России самых мощных в мире ракетных двигателей серии РД производства НПО "Энергомаш", а компания "Российские космические системы" проявляет интерес к китайской электронно-компонентной базе. Китаем и Россией также проводится работа по взаимодополняемости навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и BeiDou, установке корректирующих наземных станций на территории друг друга. Помимо этого, в рамках БРИКС, куда входят обе страны, ведется работа по созданию объединенной системы дистанционного зондирования Земли.

Международное сотрудничество

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, России необходимо активнее искать международных партнеров для развития космических проектов.

"Сегодня, возможно, главной стратегической задачей всей российской космонавтики является выстраивание международного партнерства. Это обусловлено тем, что технологическая революция, в первую очередь, в микроэлектронике, сделала инвестиционно возможным появление космических систем из десятков, а то и сотен спутников дистанционного зондирования Земли или связи, для коммерческого успеха которым необходима работа на рынках, а также тем, что следующий этап пилотируемых полетов связан с движением за пределы околоземного пространства, что потребует резкого увеличения расходов на космос", - сказал он ТАСС.

По словам эксперта, в текущей ситуации широкая и разнонаправленная международная кооперация видится решением для российской космонавтики, которая позволит объединить технологические компетенции участников и их рынки, распределить риски и расходы. "Более того, международный статус проекта является практической непреодолимой защитой от очередных попыток Минфина секвестировать космические программы", - отмечает эксперт.

По его мнению, с учетом накладываемых на Россию западных санкций, новыми потенциальными партнерами должны стать, в первую очередь, страны БРИКС, а также, возможно, Индонезия, ОАЭ, Вьетнам, Иран и другие.

"В этой связи договоренности на период до 2022 года России с Китаем, который имеет и компетенции, и ресурсы, и огромный внутренний рынок, являются движением в правильном направлении, но с учетом масштаба и остроты стоящих перед нашей космонавтикой проблем и задач мало инициативным, слишком осторожным, недостаточно масштабным и крайне медленным", - заключает эксперт.

Главный по космосу

Компания "Главкосмос" была создана в 1985 году в составе Министерства общего машиностроения СССР. Она занималась внешнеэкономической деятельностью в ракетно- космической сфере, организацией и проведением исследований, участвовала в конверсионных работах. Сейчас "Главкосмос" участвует в реализации контрактов, связанных с запусками "Союзов" с Куру, организацией полетов иностранцев на МКС и сотрудничеством в космической области с Индией и Китаем. Собственником 100% акций компании является Российская Федерация.

Ранее сообщалось, что "Главкосмос" получил статус уполномоченного оператора коммерческих запусков ракет- носителей "Союз-2" с российских космодромов, а также получил эксклюзивные права на дистрибуцию на зарубежных рынках снимков, полученных с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серий "Канопус-В" и "Ресурс-П".

Также сообщалось, что в 2017-2018 годах "Главкосмос" планирует выступить оператором запуска более 100 коммерческих микроспутников в качестве дополнительной нагрузки при выведении на орбиту трех космических аппаратов по федеральной программе. Из них 72 спутника были запущены с космодрома Байконур 14 июля. Еще около 40 аппаратов планируется запустить с космодрома Восточный в конце года.

В мае в Роскосмосе сообщили, что компании "Главкосмос" и "Космотрас" создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов. Оператор получил название "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services). "Главкосмосу" принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" - 25%.