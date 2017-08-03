Макет "Бурана" станет первым экспонатом выставки о космосе в центре "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Макет космического корабля "Буран" прибыл на территорию образовательного центра "Сириус", где станет частью выставки в Парке науки и искусства. Об этом сообщила в четверг руководитель Фонда "Талант и успех" (учредителя центра "Сириус") Елена Шмелева.

"Это первый и самый крупный экспонат космической выставки, который будет... рассказывать об истории космонавтики, а также о ее будущем", - сказала Шмелева.

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По словам руководителя центра, в течение недели специалисты соберут полномасштабный макет "Бурана" на специально подготовленной для него площадке. Установят внутреннее оборудование, кабины и кресла, воспроизведут внутреннюю отделку, нанесут внешнее защитное покрытие и знаки принадлежности корабля.

"Бурану" предстоит стать началом экскурсионного маршрута по всему комплексу. "В качестве одного из сценариев посещения мы закладываем демонстрацию интерьера кабины экипажа, приборов, агрегатов, полетного оборудования и снаряжения, а также моделирование основных полетных операций и действий экипажа в модуле-лаборатории", - отметила руководитель "Сириуса".

В проект, получивший название "Космодром", также войдут две экспозиционные зоны и планетарий с диаметром купола 15 м. Восстановление и передача корабля образовательному центру "Сириус" выполняются в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве, которое было заключено между корпорацией "Энергия" и образовательным фондом "Талант и успех" в марте 2017 года. Выставка начнет работу в 2018 году.

Полноразмерный макет корабля "Буран" представляет собой комплексный испытательный стенд. С 1980-х годов макет находился внутри контрольно-испытательного центра РКК "Энергия", но в 2012 году был вывезен под открытое небо на территории корпорации, чтобы освободить помещение.

В настоящее время макеты корабля "Буран" можно увидеть на ВДНХ в Москве, на авиасалоне МАКС в Жуковском, на территории музея на космодроме Байконур, а также в одном из музеев Германии. Настоящий "Буран", совершивший космический полет, находится на территории монтажно-испытательного корпуса №112 на Байконуре.