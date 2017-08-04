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Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария

Космос
4 августа, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Затмения возможны только в моменты полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну прямую

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Частичное лунное затмение можно будет наблюдать в московском планетарии 7 августа: в этот день цвет Луны изменится на бордово-красный, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

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"Несмотря на то, что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть, и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях", - приводится на портале информация пресс-службы планетария.

В планетарии пояснили, что в Москве лунное затмение будет видно с 20:24 до 22:19, максимальная фаза его произойдет в 21:20. Наблюдение в планетарии начнется в 20:00 и продлится до 23:00, у каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение и расскажет о его фазах.

Продажа билетов на просмотр лунного затмения в московском планетарии откроется 7 августа в 19:00, мероприятие состоится только в условиях ясной погоды. Полное лунное затмение пройдет 31 января 2018 года. Его будет видно во всех регионах России, кроме западных и юго- западных районов.

Затмения возможны только в моменты полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну прямую. Эти небесные явления бывают полные и частные (частичные). В момент, когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого такие события еще называют кровавой луной.

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