Олег Новицкий и Тома Песке рассказали о своем пребывании на МКС

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 4 августа. / ТАСС/. Астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке сообщил, что во время полета обучал российского космонавта Олега Новицкого французскому языку, а тот учил его, как говорить по-русски.
"Мы научили друг друга. И я по-русски, и Олег по-французски. И по-английски [говорили на станции], все было прекрасно", - сказал Песке в пятницу на торжественной встрече экипажа миссии МКС 50/51.
"Главное, что мы понимали друг друга, на каком языке мы говорим - неважно. Это смесь французского, английского и русского", - сказал Новицкий, после недолгой паузы добавив: "немецкого".
Российский космонавт также отметил, что экипаж при каждом полете серьезно относится к выполнению запланированных экспериментов.
"К экспериментам относимся так же, как и в первом полете, понимаем, что люди делают на нас большие ставки, надеются на какой-то результат, мы должны этот результат им показать", - сказал Новицкий.
Новицкий и Песке отправились к МКС в составе экипажа миссии 50/51 с американкой Пегги Уитсон на корабле "Союз МС-03" с космодрома "Байконур" 17 ноября 2016 года. Новицкий и Песке вернулись на Землю вместе после 197 дней, проведенных на станции, 2 июня 2017 года. Уитсон вернется с экипажем следующей миссии МКС 51/52 космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным и астронавтом NASA Джеком Фишером.