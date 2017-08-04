Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7

ТАСС, 4 августа. Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) одобрил сделку по покупке комплекса "Морской старт" группой компаний S7, сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Одобрение сделки было получено на этой неделе", - сказал собеседник агентства.

В S7 Group не комментируют данную информацию.

S7 Group в рамках Международного астронавтического конгресса IAC 2016 в Гвадалахаре (Мексика) в сентябре 2016 года объявила о подписании контракта с группой компаний "Морской старт", предусматривающего покупку одноименного имущественного комплекса. Тогда сообщалось, что закрытие сделки планируется через шесть месяцев - после получения одобрения соответствующими властями США и подписания ряда договоров, которые являются частью данной сделки. Сделка должна была получить одобрение Директората по контролю оборонной торговли (DDTC) и Комитета по иностранным инвестициям США.

Со стороны Директората разрешение на сделку было получено в конце весны - начале лета этого года.

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

История вопроса

Как сообщалось в годовом отчете Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая ранее через дочерние структуры владела комплексом, закрытие сделки по продаже комплекса "Морской старт" ожидается в конце 2017 года, после получения необходимых разрешительных лицензий от госорганов США. После выполнения всех условий сделки право собственности на основные активы проекта "Морской старт" (сборочно-командное судно, стартовую платформу Odyssey и наземное вспомогательное оборудование) перейдет к новым собственникам.

При этом в отчете РКК "Энергия" сообщалось, что закрытие сделки позволит погасить значительную часть долга группы компаний "Морской старт" перед ПАО "РКК "Энергия", образовавшегося после реформирования проекта в 2010 году, когда РКК "Энергия" получила главенствующую роль в проекте, а доля американского партнера - корпорации Boeing - снизилась. При этом по решению суда Калифорнии российская корпорация должна была выплатить американской примерно $330 млн.

Как сообщил в свое время ТАСС совладелец S7 Владислав Филев, сделка по покупке комплекса "Морской старт" обошлась примерно в $160 млн. Помимо этого, часть средств корпорация "Энергия" вернула Boeing местами для астронавтов NASA в российских кораблях "Союз", а также обязательствами работ по другим проектам, включая окололунную космическую станцию.

При этом РКК "Энергия" намерена продолжить сотрудничество с новым владельцем проекта "Морской старт", оказывая ему всяческое содействие по развитию и эксплуатации комплекса. В частности, в комплексе используется разгонный блок "Энергии" - ДМ-SL.

Сама ракета-носитель "Зенит", используемая в проекте, производится на украинском "Южмаше". Сообщалось, что 28 апреля этого года был заключен контракт между "Южмашем" и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит". Из них в производстве находятся две ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ - одна для "Морского старта" и одна для "Наземного старта" на Байконуре. Изготовление ракет занимает 2-2,5 года.

По планам S7, озвученным прошлой осенью, вывести комплекс из консервации и начать пусковую деятельность планируется через 18 месяцев после одобрения сделки - ориентировочно в конце 2018 года. Планировалось, что без вложений в модернизацию плавучего космодрома "Морской старт" компания сможет осуществить до 70 пусков в течение 15 лет.