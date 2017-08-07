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Эксперт: частичное лунное затмение лучше будет видно на Юге России, Урале и в Сибири

Космос
7 августа, 15:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Затмение можно будет наблюдать на территории Евразии, в Восточной Африке, Австралии и Новой Зеландии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Покраснение нижнего края Луны в ходе частичного лунного затмения лучше всего будет видно на Юге России, Урале и в Сибири. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Института прикладной астрономии (ИПА РАН) Николай Железнов.

"Затмение Луны будет частным, тень Земли закроет до 25 % ночного светила. Максимальная фаза затмения произойдет между 20:22 и 22:18 мск, пиком события станет полнолуние в 21:20 мск", - сказал он, уточнив, что в это время на Юге, на Урале и в Сибири солнце будет под горизонтом, что облегчит наблюдение.

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В северных областях европейской части России явление также можно будет наблюдать, но картина будет менее яркой. На широте Петербурга Солнце зайдет в 22:18 в момент завершения максимальной фазы затмения. Луна в это время будет находиться на юго-востоке на высоте примерно 25 градусов над горизонтом. На Дальнем Востоке явление будет наблюдаться на рассвете и также будет менее красочным, чем на Урале, в Сибири и на Юге.

Затмение можно будет увидеть на территории всей Евразии, в Восточной Африке, в Австралии и Новой Зеландии, на островах и судах, находящихся в Тихом и Индийском океанах.

Лунное затмение выглядит как постепенное покраснение части Луны, ее диск не будет скрыт. В год обычно происходит два-три лунных затмения, каждое из которых обязательно является парным по отношению к Солнечному затмению. Затмение, парное частичному лунному затмению 7 августа, произойдет 21 августа в 19:49 - 23:02 мск. Оно будет полным и пройдет полосой в 200 километров по территории США с касанием Великобритании и российской Чукотки.

Институт прикладной астрономии РАН ежегодно выпускает астрономический бюллетень, в котором содержатся точные таблицы небесных координат объектов ближнего и дальнего космоса. Координаты объектов ученые вычисляют при помощи сети радиотелескопов института, расположенных в Ленинградской области, в Карачаево-Черкесии и в Бурятии.

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