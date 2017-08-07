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Российские космонавты в августе выйдут за пределы МКС на шесть часов

Космос
7 августа, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Сергей Рязанский и Федор Юрчихин очистят один из иллюминаторов МКС, демонтируют оборудование с образцами и проведут ряд других работ в открытом космосе

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские космонавты в августе проведут в открытом космосе более шести часов в ходе плановых работ за пределами Международной космической станции(МКС), сообщили сегодня ТАСС в ЦНИИмаш - головном научном институте Роскосмоса, в ведении которого находится Центр управления полетами.

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"Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе для запуска наноспутников и проведения работ на внешней поверхности станции", - сказали в Инстиуте.

Выход начнется в 17:45 мск 17 августа и продлится до 23:50 мск.

В открытый космос выйдут российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин.

Во время выхода Юрчихин проведет испытания скафандра нового поколения "Орлан-МКС" с автоматическим "климат-контролем" и новой гермооболочкой. Рязанский будет работать за пределами МКС в старом скафандре "Орлан-МК".

Космонавты должны будут очистить один из иллюминаторов российского сегмента МКС, демонтировать оборудование с образцами, на которых проверяют воздействие условий космического пространства, отремонтировать узконаправленную антенну на служебном модуле "Звезда", подготовить модуль "Поиск" для проведения из него выходов в открытый космос в будущем. Также ожидается, что россияне запустят в открытый космос несколько научных микроспутников, включая первый российский наноспутник "Томск-ТПУ-120", созданный с использованием 3D-печати.

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