Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды

Зидан: жаркая погода не станет преимуществом "Реала" в матче за Суперкубок УЕФАСпорт 7 августа, 20:45
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в СочиСпорт 7 августа, 20:25
Зидан впечатлен тем, в какой форме Роналду вернулся из отпускаСпорт 7 августа, 20:22
Правительство РФ намерено выделить "Матч ТВ" около 1 млрд рублей на показ Универсиады-2019Спорт 7 августа, 20:10
Обмеление озера Солтон-Си влияет на экологию и здоровье местных жителейСоциальная ответственность 7 августа, 19:37
Cенсорный сад для людей с инвалидностью откроется в МосквеСоциальная ответственность 7 августа, 19:28
Изабель Юппер снимется в сериале о династии РомановыхКультура 7 августа, 19:23
Елисеев: у самбо есть перспективы стать олимпийским видомСпорт 7 августа, 19:21
Голландка Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 7 августа, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Москвичи не смогут увидеть в понедельник в Московском планетарии лунное затмение из-за плотной облачности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Парка неба.
Ранее сообщалось, что в Московском планетарии 7 августа с 20:00 до 23:00 можно будет посмотреть частичное затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом. Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
Предполагалось, что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, поэтому наблюдатели смогут заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.
"Астрономические наблюдения в парке неба 7 августа 2017 года не состоятся из-за погодных условий", - сказала собеседница агентства, добавив, что плотная облачность может рассеяться лишь к часу ночи, когда лунное затмение уже закончится.