Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Москвичи не смогут увидеть в понедельник в Московском планетарии лунное затмение из-за плотной облачности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Парка неба.

Ранее сообщалось, что в Московском планетарии 7 августа с 20:00 до 23:00 можно будет посмотреть частичное затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом. Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

Предполагалось, что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, поэтому наблюдатели смогут заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.

"Астрономические наблюдения в парке неба 7 августа 2017 года не состоятся из-за погодных условий", - сказала собеседница агентства, добавив, что плотная облачность может рассеяться лишь к часу ночи, когда лунное затмение уже закончится.