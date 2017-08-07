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Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды

Космос
7 августа, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Облачность над столицей может рассеяться только к 1:00 мск, сообщили в планетарии

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Москвичи не смогут увидеть в понедельник в Московском планетарии лунное затмение из-за плотной облачности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Парка неба.

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Ранее сообщалось, что в Московском планетарии 7 августа с 20:00 до 23:00 можно будет посмотреть частичное затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро и Луна скроется за горизонтом. Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

Предполагалось, что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, поэтому наблюдатели смогут заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.

"Астрономические наблюдения в парке неба 7 августа 2017 года не состоятся из-за погодных условий", - сказала собеседница агентства, добавив, что плотная облачность может рассеяться лишь к часу ночи, когда лунное затмение уже закончится.

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