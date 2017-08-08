Жители некоторых регионов России увидели лунное затмение

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Частичное лунное затмение наблюдалось на всей территории России. Жителям некоторых регионам повезло больше: там в часы затмения была безоблачная ночь. Корреспонденты ТАСС выяснили, где было устроено наблюдение и что удалось увидеть.

Через цейсовский телескоп

Ясная погода была в Волгограде. В местном планетарии День наблюдательной астрономии собрал более 150 человек всех возрастов. "Облаков не было, и затмение было прекрасно видно и невооруженным глазом, но через телескоп, конечно, оно впечатляет больше", - сказала заместитель директора Волгоградского планетария Ольга Дейниченко, пообещав повторить проект в январе будущего года, когда ожидается новое затмение Луны.

В Волгоградском планетарии астрономическое явление наблюдали через произведенный в ГДР в 1954 году цейсовский телескоп, который дает 800-кратное увеличение. Таких в России всего два - в Москве и Волгограде. Длина трубы телескопа-рефрактора производства фирмы Carl Zeiss Jena 6 метров, вес - 2,5 тонны.

В небе над Оренбургом

Многолюдно было и около Оренбургского планетария, где устроили День популярной астрономии. "Даже не знаю, чем сегодня вызван такой ажиотаж, ведь только часть Луны закрыта ", - сказала сотрудница Оренбургского планетария Людмила Петрова.

Телескоп со 100-кратным увеличением установили во дворе планетария. В очереди были сотни наблюдателей разных возрастов - от трех до шестидесяти лет. Люди смотрели несколько секунд на Луну в окуляр телескопа, отходили и возвращались вновь. Покраснение Луны не было выражено.

Наблюдения на вечерней заре

Если Оренбург и Волгоград попали в зону наилучшей видимости затмения, так как во время его максимальной фазы с 20:22 до 22:18 мск небо в этих регионах было абсолютно темным, то в Калининграде, Петербурге и Рыбинске наблюдения велись на вечерней заре.

"Сначала настроение у всех было не очень, - сказал лектор Петербургского планетария, научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Максим Ховричев. - Низкие рваные облака, подсвеченные закатными лучами, и никакой Луны. Но потом удача все же улыбнулась, в просветах облаков показалась Луна". Участники сеанса смогли сделать фото на смартфоны.

В Рыбинске, где в день затмения находился петербургский фотограф Дмитрий Ловецкий, небо было подернуто дымкой. Красивых кадров не получилось.

"Я снял, конечно, кое-что, но хотелось большего. В следующий раз попробую еще", - сказал фотограф, отметив, что любит увязывать в кадре Луну и Солнце с живописными наземными объектами.

Руководитель Астрономического сообщества Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Алексей Байгашов заметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что красной Луны в Калининграде не наблюдалось. "Для этого спутник земли должен оказаться затененным Землей более чем на половину, а мы наблюдали Луну, закрытую только на треть", - уточнил собеседник агентства.

Билет на затмение

Самые дорогие билеты на затмение оказались в Волгограде. Входной билет на астроплощадку Волгоградского планетария стоил для взрослых 1 тыс. рублей, в обсерватории, где расположен цейсовский телескоп, цена билета доходила до 2 тыс. рублей.

В Петербурге билеты обошлись наблюдателям в 400 рублей. Однако попасть на наблюдательную площадку на крыше планетария удалось не всем, так как билеты раскупили заранее, а мест там всего 25. Больше людей на небольшой площадке разместить невозможно.

"Кроме посетителей по билетам пришли еще шесть победителей астрономической викторины на Авторадио. Для них зрелище было бесплатным", - пояснил Максим Хорвичев. А в Оренбурге наблюдение затмения в телескоп было бесплатным для всех желающих.

О затмении

Частное лунное затмение 7 августа интересно тем, что наблюдалось оно на всей территории России, а также на территории всей Евразии, в Восточной Африке, в Австралии и Новой Зеландии, на островах в Тихом и Индийском океанах. Земная тень закрыла четверть лунного диска.

"Наибольшая фаза затмения наблюдалась между 20:22 и 22:18 мск, пиком события стало полнолуние в 21:20 мск", - уточнил пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Тень земли гораздо больше Луны, поэтому затмение не скрывает от глаз часть лунного диска, а лишь затемняет его, придавая красноватый оттенок.

В год обычно происходит 2-3 лунных затмения, каждое из которых обязательно является парным по отношению к солнечному затмению. Затмение, парное частному лунному затмению 7 августа, произойдет 21 августа в 19:49 - 23:02 мск. Оно будет полным и пройдет полосой в 200 км по территории США, затронет Великобританию и Чукотку.