НПО "Энергомаш" вложит 7 млрд рублей в подготовку производства двигателей для "Союза-5"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Двигателестроительное предприятие НПО "Энергомаш" вложит 7 млрд рублей в подготовку производства двигателей РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

"Общий объем инвестиций составит почти 7 млрд рублей. Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2019 года", - сказал он ТАСС.

По словам гендиректора, реконструкция предприятия и подготовка к началу серийного производства новых двигателей начнется уже в этом году.

Ранее Арбузов уточнил, что подписано инвестиционное соглашение с губернатором Московской области, которое дает предприятию возможность существенно сократить расходы по налогам на прибыль и по налогам на имущество, которое будет создаваться при реконструкции предприятия.

Первый двигатель РД-171МВ будет поставлен заказчику - Роскосмосу - в 2021 году, а его летные испытания в составе ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться в 2022 году.

"Союз-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ производства НПО "Энергомаш", которые станут развитием двигателей РД-171М, использовавшихся в ракетах-носителях "Зенит". На второй ступени будут стоять два РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на середину 2022 год, первый пилотируемый запуск с кораблем "Федерация" запланирован на 2024 год.

В последующем ракета-носитель "Союз-5" станет основой для первой ступени российской сверхтяжелой ракеты-носителя.