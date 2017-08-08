Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НПО "Энергомаш" вложит 7 млрд рублей в подготовку производства двигателей для "Союза-5"

Космос
8 августа, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам гендиректора предприятия Игоря Арбузова, подготовка к началу серийного производства новых двигателей начнется в 2017 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов

Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Двигателестроительное предприятие НПО "Энергомаш" вложит 7 млрд рублей в подготовку производства двигателей РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

Смотрите также

Семейство космических кораблей "Союз". Досье

"Общий объем инвестиций составит почти 7 млрд рублей. Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2019 года", - сказал он ТАСС.

По словам гендиректора, реконструкция предприятия и подготовка к началу серийного производства новых двигателей начнется уже в этом году.

Ранее Арбузов уточнил, что подписано инвестиционное соглашение с губернатором Московской области, которое дает предприятию возможность существенно сократить расходы по налогам на прибыль и по налогам на имущество, которое будет создаваться при реконструкции предприятия.

Первый двигатель РД-171МВ будет поставлен заказчику - Роскосмосу - в 2021 году, а его летные испытания в составе ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться в 2022 году.

"Союз-5"

Смотрите также

НПО "Энергомаш": "Союз-5" должен быть способен конкурировать по цене с ракетами SpaceX

Разработчик: создаваемая в РФ ракета "Союз-5.1" сможет конкурировать по цене с Falcon

РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ производства НПО "Энергомаш", которые станут развитием двигателей РД-171М, использовавшихся в ракетах-носителях "Зенит". На второй ступени будут стоять два РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на середину 2022 год, первый пилотируемый запуск с кораблем "Федерация" запланирован на 2024 год.

В последующем ракета-носитель "Союз-5" станет основой для первой ступени российской сверхтяжелой ракеты-носителя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери
2
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
3
Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции
4
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
5
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
6
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
7
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама