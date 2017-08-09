Российский Центр управления полетами скорректирует орбиту МКС

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский Центр управления полетами (ЦУП) проведет в среду коррекцию высоты полета Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в ЦУПе.
"В соответствии с программой полета 9 августа 2017 года запланирована коррекция орбиты МКС. Маневр будет проводиться за счет включения двигательной установки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-06". Начало маневра планируется в 15:25 мск", - сказали в ЦУПе.
Коррекция орбиты МКС проводится с целью формирования баллистических условий для обеспечения в сентябре посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-04" и подготовки к стыковке с МКС корабля "Союз МС-06".
Следующая коррекция орбиты станции состоится 25 августа.
На борту МКС сейчас несут вахту российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, американские астронавты Пегги Уитсон, Джек Фишер и Рэндольф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи.
Посадка "Союза МС-04" с Юрчихиным, Фишером и Уитсон планируется на 3 сентября в 4:25 мск. Запуск "Союза-МС-06" с российским космонавтом Александром Мисуркиным и американскими астронавтами Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой планируется на 0:17 мск 13 сентября.