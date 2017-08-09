Орбиту МКС подняли до 404,5 км

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" скорректировал полет Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Коррекция орбиты МКС проведена с целью формирования баллистических условий для обеспечения в сентябре посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-04" и подготовки к стыковке с МКС корабля "Союз МС-06", - сказали в ЦУПе.

Корабль "Прогресс МС-06" включил двигатели в 15:25 мск 9 августа. По предварительным расчетам баллистической службы ЦУПа, двигатели корабля проработали 125 секунд, придав станции импульс 0,25 м/с и подняв ее высоту на 0,44 км - до 404,5 км над поверхностью Земли.

Следующая коррекция орбиты МКС состоится 25 августа.

В настоящее время на борту станции несут вахту российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, американские астронавты Пеги Уитсон, Джек Фишер и Рэндольф Брезник, европейский астронавт Паоло Несполи.

Посадка "Союза МС-04" с Юрчихиным, Фишером и Уитсон планируется на 3 сентября в 4:25 мск. Запуск "Союза-МС-06" с российским космонавтом Александром Мисуркиным, американскими астронавтами Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой планируется на 0:17 мск 13 сентября.