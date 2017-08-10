В октябре рядом с Землей пролетит астероид

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Небольшой астероид (диаметром 15-30 м) пролетит в непосредственной близости от Земли 12 октября. Об этом сообщило в четверг Европейское космическое агентство (ЕКА).

Отмечается, что траектория космического объекта пройдет на удалении в 44 тыс. км от планеты, поэтому астероид "не представляет опасности" для людей. В то же время такая удаленность от Земли указывает на то, что он пролетит достаточно близко от зон геостационарных спутников. "В случае наибольшей удаленности траектории спутников находятся в 36 тыс. км от поверхности Земли", - уточняет агентство. "Дистанция между астероидом и спутниками будет действительно совсем небольшой", - добавил Ролф Денсинг, директор центра управления полетами ЕКА.

Летящий по направлению к Земле астероид имеет регистрационный номер 2012 TC4. Он был открыт в 2012 году, но наблюдения за ним были невозможны примерно в течение пяти лет. Лишь недавно он был вновь обнаружен при помощи телескопа VLT, расположенного в Чили.

Пролет астероида поблизости от Земли предоставит ученым хорошую возможность наблюдать за ним, дистанционно определить его состав, а также выяснить, вращается ли он во время полета.