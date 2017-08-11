Запуск японского спутника "Митибики" для создания аналога GPS отложен до 12 августа

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Японские специалисты перенесли на 12 августа запуск третьего спутника из серии "Митибики" из-за плохих погодных условий в районе космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Первый такой аппарат был выведен на орбиту в сентябре 2010 года, а второй - в июне 2017 года. По плану правительства, к 2018 году группировка увеличится до четырех спутников, и они будут использоваться для дополнения американской системы глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи получают плохой сигнал в труднодоступных местах. Предполагается, что к 2023 году на орбите будут находиться уже семь аппаратов "Митибики", работающих независимо от GPS.

Большое внимание к будущей японской системе позиционирования, получившей название QZSS, уже проявляют представители бизнеса. В первую очередь они собираются использовать ее для улучшения работы систем автомобильной навигации, для чего критически важна точность определения местоположения. У QZSS погрешность в будущем будет составлять около шести см. Кроме того, возможности система смогут использоваться при разработке беспилотных автомобилей.

Как считают японские эксперты, развитие этого японского аналога GPS в будущем может открыть рынок, общие объемы которого будут достигать 2 трлн иен (около $18,2 млрд).