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Источник: вопрос об участии РФ в проекте окололунной станции решат на следующей неделе

Космос
11 августа, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Собеседник агентства не исключил, что Россия в итоге по политическим и экономическим причинам может отказаться от участия в создании станции

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© NASA/JSC

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Участники проекта Международной космической станции (МКС) в ноябре 2017 года могут объявить о планах создания в 2020-х годах окололунной космической станции, известной как Deep Space Gateway, а российское участие в проекте будет определено на следующей неделе, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"В ноябре этого года планируется очередная встреча глав космических агентств - участников Международной космической станции, на которой планируется обсудить и подписать первые документы по окололунной космической станции. Свое участие в проекте на сегодняшний день подтвердили все страны - партнеры МКС за исключением России. В этой связи на будущей неделе Роскосмос проведет расширенное совещание по перспективам отечественной пилотируемой программы, где определится со своим участием по тематике окололунной станции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на совещании будут заслушаны предложения от научных институтов и предприятий ракетно-космической отрасли.

"Не исключено, что в итоге наша страна по политическим и экономическим причинам может отказаться от участия в создании окололунной станции, поскольку ведущая роль в проекте принадлежит США, а Россия рассматривается в качестве младшего партнера. Даже возможное участие Японии и Канады в этом проекте более серьезно", - отметил источник.

Решение Роскосмоса впоследствии будет направлено в правительство для утверждения, пояснил он.

В Роскосмосе воздержались от комментариев на запрос ТАСС.

Мнения отрасли

В июне генеральный директор российской госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сообщил журналистам, что Россия планирует стать основным партнером в создании окололунной станции Deep Space Gateway наряду с NASA и ЕКА.

В это же время генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев рассказал журналистам, что в качестве вклада в окололунную космическую станцию РКК "Энергия" предлагает создать для Deep Space Gateway шлюзовую камеру для выхода космонавтов в открытый космос, аппарат для спуска на лунную поверхность и корабль для доставки экипажей к Луне - вариант корабля "Федерация".

Помимо этого, тогда же Солнцев заявил ТАСС, что РКК "Энергия" и американская корпорация Boeing Defense, Space & Security в ближайшее время намерены подписать детальное соглашение о сотрудничестве в области освоения дальнего космоса.

О лунной станции

О планах создания окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщил о том, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств.

Проект лунной орбитальной станции прорабатывался в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Оба варианта предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. Полеты к окололунной станции будут проводиться раз в год.

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Вариантов размещения станции тоже два - на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой около 100 км над поверхностью Луны. Первая может использоваться для запуска кораблей в дальний космос, вторая - для экспедиций на поверхность спутника Земли. Предпочтение отдается станции на высокоэллиптической орбите.

РКК "Энергия" предлагает приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года, а в первой половине 2025 года отправить на нее первый экипаж.

В то же время, по текущим планам NASA, согласно открытым источникам, первый модуль на окололунную орбиту может быть отправлен уже в 2023 году. Им станет Power and Propulsion Bus (электро-двигательный модуль). Затем к нему в 2024-2025 годах будут добавлены два жилых модуля. Запуски модулей предполагается осуществлять с помощью американской ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS, а доставку экипажей на космическом корабле Orion. Помимо этого планируется создание транспортного корабля снабжения.

К работам по этим направлениям США планируют привлечь Европейское космическое агентство, Японию и Канаду. Российское участие в проекте ограничивается шлюзовой камерой, которая может быть пристыкована впоследствии, и возможностью стыковки к окололунной станции российского корабля "Федерация".

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Персоны
Солнцев, Владимир Львович Комаров, Игорь Анатольевич
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